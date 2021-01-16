生命的盡頭，穿上自己最愛的華服美衣臨終！自己定義、決定，如何與人世間告別。彰化社區大學16日舉辦樂齡班生命教育成果展，10多位女性班員美美現身壽衣走秀，並舉辦生前告別式，展現不忌諱談生死的正面、坦然態度。

告別人世最後一刻，也要穿得美美的！生前告別式壽衣走秀活動，女性長輩們有人選擇穿氣勢十足的皇后裝、人生第一套孕婦裝、舒服的睡衣，也有人穿上環保志工服、牛仔裝和合唱團服等，每一套衣服背後都代表各自最美的一段人生回憶，場面溫馨充滿活力，絲毫沒有感傷與哀戚。

57歲的美容師吳淑輯事業有成，2個孩子也長大了不讓她操心，回首人生她很感謝從小罹患小兒麻痺養成她堅強樂觀的個性，婚姻、事業都很精采成功，身上穿著的，是當年得知自己懷老大時為自己添購治裝的美麗孕婦裝。（謝瓊雲攝）

睡衣姐妹花張玲瑛、張玲貞認為「就是累了要睡覺了啊！這樣最舒服！」安詳安詳的走法，就是人生最幸福的事。（謝瓊雲攝）

樂樂阿嬤黃美禎穿著皇后裝，希望這輩子都能美美的，像皇后一樣美麗、聰明有智慧，當最美的天使。（謝瓊雲攝）

愛開快車、被兒子戲稱「飆姐」的美容師吳淑輯說，因為罹患小兒麻痺，讓她的母親內心歉疚，但她反而安慰母親、感謝自己因這個病症，從小養成堅強樂觀獨立的個性，先生是軍人，她獨自帶2個孩子，還要兼顧美容事業，卻能勇敢面對、克服許多挫折，如今回首覺得事業順利、婚姻美好，為自己精彩的一生感到自豪，因此選擇穿上當年懷第一胎時、專程買給自己的美麗孕婦裝走秀，要在最後一刻，仍能記住當時得知懷孕的興奮與喜悅之情。

穿皇后裝的樂樂阿嬤黃美禎則說，她覺得皇后最美、最聰明，所以已跟家人講好，一定要穿著皇后裝，這樣臨終後也能當皇后，當最美的天使。

社大老師郭慧娟表示，樂齡班學員們連續上完3學期、54堂的生死課程，對於生死都能坦然面對，以正向、樂觀的態度談生死，也體悟預立遺囑、自主決定身後事的重要性；社會上還是常看到許多人對家中長輩的身後事不知所措，甚至家人彼此發生爭吵、衝突，若能讓長輩自己作主，第一步就是要先帶著他們，突破心理上的恐懼、正面面對死亡，學會活在當下，就能平心靜氣與家人討論，不用怕禁忌、避諱，反而才能感到安心，在生命最後一刻做好準備、好好道別。

(中時 )