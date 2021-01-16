人間國寶、竹藝大師黃塗山，不僅技藝精湛，為人如竹篾柔韌，信念堅毅似竹節，發揚竹藝不遺餘力！黃塗山大師於2020年12月23日登仙，享95耆壽，將於1月18日在竹山鎮舉行追思會，讓後輩永懷大師風範。

黃塗山生於1926年，竹山公學校畢業後考入竹山郡竹材工藝傳習所，奠定深厚竹編工藝基礎。1954南投工藝研習所（1973年改制為「台灣省手工業研究所」，2010年改為今「國立台灣工藝研究發展中心」）成立後，黃塗山受聘為技術員直至退休，從事推廣竹編技藝超過一甲子。退休之後，積極在民間教導傳統竹編工藝，並有長達10年的時間，於國立雲林科技大學執教，傳承技藝。

2010年行政院文化建設委員會，首次指定國家重要傳統工藝美術，殊榮即由黃塗山（竹編工藝）及王清霜（漆工藝）獲得。

黃塗山獲國家指定為人間國寶後，展開傳統工藝文化資產傳習計畫，傾囊教授涂素英、黃啟祥、劉興澤，3位藝生跟隨藝師4年，通過考核，成為國家「認證」黃塗山藝師的嫡傳子弟，繼續發揚竹編工藝。

黃塗山曾說，竹子的文化是台灣人的文化，竹製的產品什麼都有，對生活中的幫助其實很大；文化要傳承，竹編的技術也要一直傳承下去。「大家一直頒獎給我，我就感到責任愈來越愈重，所以我想把竹編技術，盡量傳給後代，把根留給後代。」

回顧黃塗山藝師一生成就，除了竹工技藝精妙，更提攜後進、教學無數，影響台灣竹工藝文化及產業發展甚鉅，而且謙沖自牧，廣獲尊敬，將是台灣竹工藝發展史上永恆的印記。

黃塗山追思會將於18日上午9點，在竹山鎮菜園路33-18號舉行，南投縣文化局長林榮森、文化部長李永得，都將出席向大師致敬。

(中時 )