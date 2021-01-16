新北市選舉委員會今（16日）舉行新店區明城里長罷免案投票，全里總計有3055張有效選舉票，投票率僅18.2％。（葉書宏攝）

新北市新店區明城里里長楊基生罷免案今（16日）投票，全里選舉人總數3055人，僅556人投票、投票率18.2％，雖然同意罷免票數多於不同意，但未達有效票25％，罷免案不通過。楊基生得知結果直呼感恩，「感謝鄉親們支持讓他有繼續服務的機會。」

明城里以黎明路「黎明清境」警衛室大門口和德安里分界，與小城里則以雙方社區圍牆為界，里民最早於1990年遷入，黎明清境去年國慶日發生建商強拆警衛亭事件，引發住戶與建商間糾紛。

有里民認為楊基生身為里長，卻無法捍衛社區居民權益，未能善盡職責發起罷免案，投票於今（16日）舉行，投票率僅18.2％，同意312票、不同意244票，雖然同意票多於不同意票，但總投票數仍未達罷免門檻。

楊基生表示，他是台北縣時代最後1任里長，中斷2任後又再度選上里長，感恩鄉親們的支持，未來將繼續努力。他也無奈嘆道，如今社會群體小眾化，服務無法讓每個小眾都接受，但他也盡量服務不同族群的需求。

關於里民抱怨建商糾紛處理不力，楊基生說，始終都有協助處理建商糾紛，里長的資源有限，但都是以里民需求為第一優先，他自己也在思考未來的服務方式繼續努力。

新店區公所指出，新北市選舉委員會將於7日內公告罷免投票結果，依《公職人員選舉罷免法》規定，在該被罷免人的任期內，不得對其再提出罷免案。

(中時 )