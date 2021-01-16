【現場直播】王浩宇罷免案開票 現場最新畫面｜2021.1.16

罷免王浩宇案通過，眾人歡呼。（黃婉婷攝）

桃園市議員王浩宇罷免案今天登場，各支持者聚集罷王總部觀看開票，1個多小時過去，同意票正式通過罷免門檻。罷王總部也宣布此案通過，現場一陣歡呼，高喊終於「光榮中壢」、「拉下來了啦」，甚至唱起名曲〈愛拚才會贏〉，掌聲不絕於耳，還有支持者落下感動淚水。

罷王投票下午4時準時開票，1個多小時過去，隨著同意票數破8萬，支持者也喊起「王浩宇下台」集氣，終於在6時前，同意票正式通過罷免門檻，支持者歡聲雷動，甚至放起慶祝的鞭炮。

唐平榮發表感言時一度哽咽，表示歷經8個多月的努力，我們終於創造中壢的歷史，這項榮耀要歸給人民，是全台灣的勝利，是民主展現的最佳證明，證明罷免真的能夠下架不適任議員，希望之後的政治人物都能有所警惕。

唐平榮說，唐爸爸今早還在醫院等待病房，他要跟父親說，兒子做到了，可以期待一個更好的中壢。

唐平榮說，自己並非要扼殺王浩宇的政治生命，畢竟王還年輕，未來路還長，這次罷免通過是個警惕，期待王能有所改變，其他的政治人物也該格外注意自身言行。

今日以後，唐平榮說，罷王總部會先好好睡一覺，因為階段性目標已經通過，相信這股公民力量不會退散，會持續為台灣做努力，為更好的政治環境加油。

據《公職人員選舉罷免法》規定，本次中壢區選舉人數共32萬7758人，若要罷王成功，出來投票的民眾必須原選舉區選舉人總數的4分之1以上，也就是8萬1940票，且有效同意票需要多於不同意票，頗有難度。

由於結果為罷王成功，選委會將於1月22日正式公告，王浩宇正式於同日解除職務，而他留下的懸缺，由於同一選舉區缺額未達2分之1以上，將不再行補選或遞補。

(中時 )