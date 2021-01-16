大陸知名影音平台愛奇藝15日舉辦「為愛尖叫晚會」，現場眾星雲集，有不少大腕演員出席，像是黃曉明、秦嵐和陳偉霆等等，各種表演節目都掀起超高討論；豈料，當地網友卻對晚會的女主持人雅琴有意見，批評她身材豐腴，眼球隨時都像是快掉出來，但有知情人士PO出她的舊照反擊，雅琴從前身材纖細又漂亮，因為生病才會變這樣，感慨這些人身攻擊太過分。

昨日愛奇藝舉辦的「為愛尖叫晚會」，直播時吸引許多追星粉絲觀看，無論是紅毯還是表演都有話題性，但今（16）日有民眾在微博抱怨，開頭痛批「愛奇藝家大業大，請不起主持人嗎？今晚的尖叫之夜怎麼回事，好擔心這女主持人的眼珠會飛出來」。

有知情網友跳出來力挺雅琴，並貼出她的漂亮舊照，解釋她是因為生病才變成現在這樣。(圖/ 摘自微博)

網友還接著數落女主持人的外型，「個子不是很高，但身材豐腴，肉嘟嘟的臉蛋看起來也別有一番韻味，只是唸手稿時，全程瞪著眼珠子是怎麼回事？彈幕都在調侃她別把眼珠子瞪掉了」；還建議愛奇藝辦活動應該請「專業點」，連表情晚裡都控制不住的主持人，根本讓人看笑話。

這段批評言論瞬間在網路上瘋傳，但不少人都跳出來力挺女主持人雅琴，「零下十幾度還穿得如此單薄在主持，真的不必要有這麼大的惡意，沒必要攻擊人家長相」、「突然覺得，愛奇藝還挺善良的」、「拋開眼睛問題不說，這位小姐姐的專業能力是真的，採訪很舒服也不會咄咄逼人」。

有知情粉絲看不下去貼出雅琴昔日舊照，表示「她是因為生病才這樣的，那麼冷的天她要一直站在外面主持，不應該表揚她的專業和辛苦嗎？」，雅琴舊照是她生病前的樣子，身形看起來纖細，巴掌小臉還有雙大眼睛，讓其他網友不禁大讚，「有外表又有實力啊」、「希望她的身體能趕快好起來」。

(中時新聞網)