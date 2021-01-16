罷王投票確定通過！眾所矚目的桃園市議員王浩宇罷免案，16日晚間5點52分，229個投開票所共開出8萬2653票同意票，超過81940票門檻，正式通過，選委會爆出嚷嚷：「中壢人創造奇蹟！」

桃園市第7選區（中壢區）議員王浩宇罷免案，總計233個投開票所於下午4點開始開票，目前僅剩4個投開票所未完成計票，同意票已經突破81940票門檻，不同意7011票，王浩宇確定被罷免。

(中時 )