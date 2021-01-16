罷王投票確定通過 5點52分達8萬2653票同意票 17:582021/01/16 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 罷王投票確定通過，下午5點52分達8萬2653票同意票。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 罷王投票確定通過！眾所矚目的桃園市議員王浩宇罷免案，16日晚間5點52分，229個投開票所共開出8萬2653票同意票，超過81940票門檻，正式通過，選委會爆出嚷嚷：「中壢人創造奇蹟！」 桃園市第7選區（中壢區）議員王浩宇罷免案，總計233個投開票所於下午4點開始開票，目前僅剩4個投開票所未完成計票，同意票已經突破81940票門檻，不同意7011票，王浩宇確定被罷免。 罷捷投票2／6在即 反萊豬座談會、遊行炒熱選情 新店區明城里長罷免案投票 百餘名里民完成投票 (中時 ) #確定 #同意票 #投開票所 #罷王 #5點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳學聖投完票臉書宣傳「罷王」 恐遭罰500萬 急修文 15:452021/01/16 政治 罷王投票16：00截止 王浩宇：今不會對結果發表談話 15:312021/01/16 政治 萬六曇花一現 大盤創4,435億新天量 04:102021/01/16 財經要聞 王浩宇罷免案開票 支持者集結總部守候 16:432021/01/16 政治 通過門檻破6萬！罷王總部坦言投票率不如預期 但仍有信心 17:342021/01/16 政治 霧峰假日免費觀光巴士上路「喔熊組長」現身 16:372021/01/16 寶島 新港農會外 違停車上搜出開山刀 04:102021/01/16 地方新聞 罷王投票今日登場 國民黨立委魯明哲現身投票 10:052021/01/16 政治 2022前哨戰 藍軍有輸不得的壓力 04:102021/01/16 焦點要聞 電動巴士華德動能 興櫃周漲幅冠軍 04:102021/01/16 證券．權證 笨賊扛走ATM撬不開 百萬現金保住 04:102021/01/16 社會新聞 政治熱門新聞 【封宇將至】罷王決戰前夕 王浩宇爭議懶人包一次看 - 政治 【罷王成功】王浩宇罷免通過 民進黨：國民黨明顯介入造成政治對立 - 政治 蘇貞昌埋怨為何大家都要他下台 沈富雄：問題出在兩人 - 政治 江啟臣主席打遍藍營無敵手 台中議員曝：只怕一個人 - 政治 【罷王成功】罷免通過 王浩宇14字回應：衷心感謝 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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