雲林縣長張麗善推動縣道149甲線復建工程，並規畫新橋梁截彎取直部分路段，振興觀光產業。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

為推動雲林縣古坑鄉草嶺觀光旅遊，雲林縣長張麗善大力推動已中斷逾20年的縣道149甲線復建工程，並規畫新建1座跨清水溪橋梁，將湖山水庫集水區部分路段截彎取直，日前已完成環境影響評估，讓草嶺風華再現計畫向前邁進一大步。

縣道149甲線是雲林縣古坑鄉樟湖通往草嶺的重要聯絡道路，1999年921大地震後，道路25K到28K路段中斷無法通行，迄今已逾20年，民眾往返樟湖與草嶺，必須經149乙線繞行南投縣境，導致旅行時間增加，影響古坑鄉整體觀光。

張麗善為此擬定草嶺風華再現3部曲，首部曲開放大巴士上草嶺、2部曲149甲線恢復通行、3部曲興建跨清水溪橋梁。透過與南投縣政府合作，目前已改善149乙線路面及4處髮夾彎，2019年12月成功解除大客車禁令，注入第1道風華再現能量。

另一方面，雲林縣政府也積極辦理149甲線復建工程，2019年針對149甲線中斷處辦理修復、改善工程，皆已在施工中，完成後自921地震後中斷逾20年的149甲線可全段恢復通行，往來樟湖與草嶺將節省30分鐘。

張麗善表示，縣道149甲線部分道路寬度僅4公尺，雖可作為聯絡道路，但僅能通行小型車，所以風華再現第3部曲規畫改線，藉由新建1座跨清水溪橋梁截彎取直，今年1月已通過環境影響評估，新橋所需7.8億元經費正積極向中央爭取中。

張麗善強調，為健全交通路網，提振觀光能量，縣道149甲線的復建是縣府首要工作之一，將在今年完成草嶺風華再現首部曲與2部曲，現階段通過清水溪大橋的環境影響評估，則已吹響第3部曲。

(中時 )