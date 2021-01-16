第3屆「吃果籽拜樹頭」感恩微電影競賽頒獎典禮暨雲林綠色影展，16日於斗南鎮他里霧文化園區登場，藉由鏡頭記錄台灣的農業故事，今年主題聚焦於食農、食安與友善環境，透過微電影感謝在地耕耘的農者，並傳達對土地認同與在地經營理念。

雲林縣豐喜食品公司董事長廖憲平秉持企業社會實踐的初衷，透過「吃果籽拜樹頭」微電影競賽讓大眾看見台灣的農業，並藉由「食農」與「環境教育」面向發掘感恩的意涵，因此連續3年產學合作，委由虎尾科技大學多媒體設計系舉辦微電影競賽。

主辦單位表示，本屆競賽的拍攝主題聚焦於「食農」、「食安」與「友善環境」，並於他里霧文化園區68電影館舉辦「雲林綠色影展」，陳列入圍優秀作品，期望藉由微電影與影展向社會大眾傳遞「吃果籽拜樹頭」精神，並推廣雲林專屬的產業特色與影視文化亮點。

競賽計畫主持人廖敦如指出，今年的競賽作品無論是拍攝技術，或是敘事手法皆有大大的提升，本屆作品中的農友們也真切地傳達對飲食安全、環保議題的關注。希望透過競賽的傑出影視作品，讓大眾為台灣農業的付出與努力給予肯定與掌聲。

競賽首獎「金果獎」得獎影片作品「一肩挑起先民路」，使用唯美的空拍與縮時攝影技巧，以寫實的攝影角度展現梯田農耕的土地生態景象，片中農友陳國志的敘事口白平易動人，展現對台灣土地的真摯情感，獲得評審一致肯定，榮獲10萬元金果獎獎金。

(中時 )