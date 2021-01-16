巴拿馬籍貨船「永豐」13日在菲律賓海域爆炸起火，幸船上22名船員被東港籍漁船「閩發漁」全數平安救起，但救難過程中卻傳出漁業署頻頻刁難。（謝佳潾攝）

巴拿馬籍貨船「永豐」13日在菲律賓海域爆炸起火，幸船上22名船員被東港籍漁船「閩發漁」全數平安救起，但救難過程中卻傳出漁業署頻頻刁難。（謝佳潾攝）

巴拿馬籍貨船「永豐」13日在菲律賓海域爆炸起火，幸船上22名船員被東港籍漁船「閩發漁」全數平安救起，但救難過程中卻傳出漁業署頻頻刁難。（謝佳潾攝）

巴拿馬籍貨船「永豐」13日在菲律賓海域爆炸起火，幸船上22名船員被東港籍漁船「閩發漁」全數平安救起，但救難過程中卻傳出漁業署頻頻刁難，「閩」船船長陳玟宏怒斥，救難要被質疑還要被催繳錢，他到底救人要幹嘛。

陳玟宏指出，他13日出海到太平洋準備要作業時，在凌晨3點接獲搜救中心通報稱，他的漁船離出事的「永豐」貨船很近，希望他前往救援，當下他二話不說馬上拋下作業、進行人道救援，前後共花2個小時終於把船上14名陸籍、8名孟加拉籍共22名船員平安救起。

救完人後，陳玟宏馬上把漁船開走不敢滯留，就怕貨船翻覆波及到漁船，而途中雖有遇到香港籍商船「萬鴻」，但因風浪過大無法進行接駁。他稱，當時海象很差，風力8級、浪高3公尺，他也擔心會有危險，所以立即通報漁業署希望到海象較平穩的貓鼻頭海域進行船員接駁。

他說，漁業署當下接受他的建議，並稱會協調海巡署派「巡護1號」到場接人，但之後他又接到漁業署通知稱，改成他直接與陸籍船「東海救」會船接駁、會派「巡護7號」在旁護航，當下他沒想太多，遵照指示辦理，但沒想到又被擺了一道。

他憤怒地說，15日晚上11點，他遵照指示與「東海救」會船，對方也放下救生艇接人，但竟在接完7人後突然把船開走，大家真的看傻了，他連忙詢問到底發生什麼事，結果對方說，「台灣海巡署要求我們出到12海浬外接人」。

他怒斥，當官的根本不知道他們口中簡單的一句12海浬外，漁民是要來回浪費多少時間，而且這是救人耶！陳玟宏認為政府的要求不合理，當下堅持要把人載回東港，不料竟又被告知，遭救援的人的居家檢疫費要由他出，且還質疑漁船有超載危險，因漁船的救生艇只有15個，而救人後加上船上原有人數是30人。

「我到底救人要幹嘛？」他直嗆，政策1天改2、3次，這就是我們的政府，不過為救人他認了，但卻頻遭質疑、刁難，他真的忍無可忍，當初是漁業署要我救人，救完後又檢討他超載，那當初為何要找他救，難道要他把超載的人推下海？

他心灰意冷地說，以後若再接到救援通知，真的很想拒絕，救人要自己花錢還要被質疑，且他還是放棄作業去救援，這趟損失至少2、300萬，結果政府不關心還向他催繳居家檢疫費，感受真的很差。

(中時 )