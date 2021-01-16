桃園市議員王浩宇罷免成功，罷王總部表示，罷免王浩宇成功，大家辛苦了，中壢人完成歷史一刻，非常感謝罷免團隊不分黨派、勁敵、職業，八個月來支持力挺罷王總部，中壢人不分黨派，不管在第一階段第二階段 非常辛苦，尤其在第二階段60天，非常辛苦，但仍需依中選會公告數據為準。

罷王成功 總部感動：中壢人創造了歷史 全台灣人的成功

罷王總部強調，今天創造了中壢歷史，創造了台灣的歷史，能夠用罷免公權力武器展現民主 ，不分藍綠下架造謠抹黑對立、錯誤不適格的議員，我們做到了，這是全台灣歷史的創造，這代表中壢人站起來了，這個榮耀不只是罷王總部，這是全台灣人民的勝利。

罷免成功後，現場民眾也在總部外面施放煙火慶祝，桃園市第7選區（中壢區）議員王浩宇罷免案，總計233個投開票所於下午4點開始開票，目前僅剩4個投開票所未完成計票，同意票已經突破81940票門檻，不同意7011票，王浩宇確定被罷免。

(中時新聞網)