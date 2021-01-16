反萊豬豬鼻皮卡車16日開到新竹市，前總統馬英九、國民黨主席江啟臣連袂出席，一同呼籲民眾站出來連署反萊豬。目前第二階段連署展開1周後，累積約13萬份連署書，江啟臣希望能夠超標達到50萬份，同時痛批民進黨政府不顧人民健康，要靠人民自己來顧。

馬英九、江啟臣、立委鄭正鈐、國民黨革實院長羅智強率新竹市國民黨籍議員等人，一同在竹蓮寺簽下連署書，呼籲民眾為了自己及下一代的健康，寧可吃9個月萊豬，也不要吃一輩子、甚至下輩子都要吃萊豬。

江啟臣向台下民眾解釋為何要辦雙公投？一個嘴巴上稱要謙卑與溝通的政府，卻罔顧民意，讓人無法接受，所以只能自己做主。過去民進黨執政4年在立院是多數暴力，只聽總統府1人命令，立委們屈從黨意、踐踏民意，讓萊豬在今年正式啟動。

「我們是歡迎美豬反萊豬。」江啟臣表示，行政院去年底宣布地方自治條例牴觸中央無效，更可惡的是，民進黨一貫的套路就是雙標、二分法，誤導民眾以為反萊豬就是反美，如今蔡政府一手造成的亂局，只好靠人民來收拾，衝高連屬份數來行使公民權。

元旦起美豬開放才不久，如今市場已經亂七八糟，大家無所適從，江啟臣指出，標章亂象已讓政府失去公信力，一個沒有做好準備的開放，「我們不接受。」

馬英九也不滿蔡政府從頭到尾都在說謊，過去蔡英文曾公開說明若當選總統將會維護國人健康，宣稱要與民眾溝通，但開放萊豬讓所有人措手不及，根本是黑箱作業、一人獨裁、違反民意，根本就是在說謊。馬英九呼籲民眾用公投改變現狀，8月28日全民站出來，「把萊豬塞回總統嘴巴去！」

(中時 )