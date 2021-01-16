雲林縣與嘉義縣山區重要聯絡道路縣道149甲線與169線，因莫拉克風災影響，2道路部分路段被公告為禁止甲類大客車通行路段，雲林縣政府日前會同嘉義縣政府、交通部公路總局第5區養護工程處等單位勘查，爭取開放大型遊覽車行駛，打通雲、嘉山區觀光任督2脈。

149甲線與169線為雲林縣草嶺與嘉義縣阿里山、奮起湖重要聯絡道路，現況2縣景點因交通因素無法串連，往來需繞路增加3小時車程，造成大型旅遊團體不願前往，只有零星少數自由行，嚴重影響當地觀光發展，以及旅館業及遊覽車業者生計。

各單位勘查後決議，針對縣道149甲50k前後道路寬度狹窄、路基崩塌部分，由嘉義縣政府編列約3200萬經費進行改善，預計今年底完成，以符合交通部公路總局「大客車禁行及行駛應特別注意路段檢視作業要點」規定，將禁行甲類大客車路段調整為大客車應特別注意路段。

雲林縣政府表示，「169線6K＋757至16K＋400」部分，因部分路段寬度僅約4至5公尺，交通部公路總局已核定補助嘉義縣政府辦理該路段整體改善先期規畫經費，預計今年度規畫完成。

後續嘉義縣政府將循生活圈相關計畫爭取工程改善經費，並視改善成果評估開放大客車通行的可行性，希望藉由安全配套措施，讓大型遊覽車通行無慮，串聯雲、嘉2縣觀光產業。

(中時 )