為招客源，不惜「呷重鹹」挑戰法律底線！台中市南屯區一家正在試營運的夜店，日前才因外國女舞者跨坐在男舞者上方，演出煽情遭移送法辦，又有網友發文，業者以被稱為「

草泥馬」的羊駝，由穿著火辣舞者牽進舞池，網友質疑虐待動物，台中市動物保護防疫處長林儒良16日強調，羊駝應在戶外牧場，怎帶進吵雜的場地，該夜店今晚開幕將到場稽查

，如對動物有過失行為，依《動保法》最高可開7萬5000元。

從短短10秒的影片中，可以看見一隻羊駝置身五彩燈光繽紛的夜店中，周邊民眾好奇地伸手觸摸，台上則是播放電音舞曲狂嗨。貼文網友質疑，「業者將這隻「寵物」帶進夜店裡，我很好奇，請問羊駝是夜行性動物嗎？夜店裡面這麼吵確定動物受得了嗎？而且不怕有甚麼傳染病之類的嗎？」文章還附上一張性感辣妹牽著草泥馬（羊駝）的照片，引起網友熱議。

南屯區一家夜店，改頭換面新開張，10日才因兩名外國女舞者穿著緊身衣，與來自東歐的男舞者扭臀擺腰，猶如演出在大庭廣眾3P，台中市警察局第四分局以該演出節目涉嫌觸犯《妨害風化罪》，將負責人、管理人與女舞者移送法辦。

業者為吸引消費者注意，再度大放絕，網友在網路發文表示，「台中有一家新夜店開幕以店裡的草泥馬刷了一波人氣，凌晨三點的時候業者將這隻『寵物』帶進夜店裡」。

該貼文一出，引發網友熱議，有網友表示，「請問羊駝是夜行性動物嗎？」「羊駝不是該在牧場？」抨擊是不是虐待動物？還有網友畫錯重點，關注帶羊駝的穿著清涼的辣妹。

台中市動物保護防疫處長林儒良說，羊駝應該生活在牧場等適合的場地，帶去吵雜的夜店，根本就不對，而且夜店是密閉空間，音樂吵雜，對羊駝不適合，今晚將到場稽查，如違反《動保法》將先進行勸導，如果勸導不改善，依違反《動保法》開罰3000元到1萬5000元。

此外，如對動物有過失行為最高開罰7萬5000元，若故意傷害動物致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，造成動物致死等行為，移送法辦，觸犯刑法最重將遭處以2年以下有期徒刑。

台中市一家夜店，日前因為3名外籍舞者，在舞台上演出鹹濕猥褻舞蹈，遭到警方取締移送法辦。現在又被網友爆料，業者竟然將一隻草泥馬（羊駝）牽進夜店，並把過程拍成影片在官方IG發布限時動態。台中市動保處指出，業者行為有違反《動保法》之嫌，最高可罰7萬5000元。

台中這家夜店業者，前身為台中的知名夜總會，日前試營運時邀請2名女舞者疑似全裸，在台上跨坐在男舞者身上，前後擺動做出猥褻動作；觀眾認為當眾3P表演太鹹濕拍下上傳網路。轄區警方派員訪查並連繫夜店業者，業者供稱女舞者穿著緊身衣，且三點不露；警方引用大法官解釋文認為已達猥褻程度，將業者、現場負責人及舞者移送法辦。時隔6天，竟然又想出新招，讓舞者把羊駝帶進夜店，還拍影片放到官方IG上宣傳。

據《ETtoday 新聞雲》報導，台中市政府動保處長林儒良指出，夜店的環境吵雜、聲光太過刺激，動物與人類一樣都是日出而作、日落而息，業者此舉有違反《動保法》之嫌，最重可處7萬5000元罰款，動保處將派員前往了解。

(中時新聞網)