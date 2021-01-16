第12屆「信誼兒童動畫獎」16日頒獎，本屆最大贏家台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所，2件作品《西瓜肚籽》、《紅蛋》分別抱走台灣專業組首獎和佳作。兒童創作組由台北教大附小3位小學生作品《我的同學》、新北市大觀國小7位小學生創作《風獅爺》獲得特優獎；國際組則由5位法國學生導演合作的《Migrants》贏得首獎。

信誼兒童動畫獎參賽件數今年再創新高，共收到1480部作品，包括來自87個不同國家的1235件國際組作品、112件台灣專業組作品，以及133部小學生作品。兒童創作組初選評審自133件作品中選出30部進入決選，最終選出特優2組、優選3組、佳作11組，其他入圍的14部作品也都頒予入選獎。

信誼基金會董事長張杏如表示，連續2屆收到來自全台各地包括離島金門及花東縱谷的兒童作品，欣見動畫教育跨越城鄉與距離，已在台灣各個角落萌芽。本屆兒童參賽作品議題選材突顯現今教育趨勢，包含重視在地文化認同與傳承、環境關懷與生態保育等。很慶幸動畫創作推廣，成為落實12年國教課綱自發、互動、共好精神，和影像教育向下扎根、跨領域學習課程的途徑。

兒童創作組特優《我的同學》，敘事流暢而富於層次，藝術表現可圈可點。指導老師陳建廷同時受邀協助指導台東加拿國小布農族師生創作，3部參賽作品都獲佳作。

另一部兒童特優作品《風獅爺》，透過剪紙簡潔俐落表現美術視覺，嘴形與聲音下了功夫，生動逗趣討喜。

優選包括：全校只有12位學生的花蓮豐濱港口國小，6位小朋友創作《做火把Misanga to lakelaw》，描繪了阿美族做火把的傳統文化；台中龍港國小22位同學，呈現龍井區麗水里的自然生態、人文環境與日常生活故事的《毛毛君的小旅行》；《古宅趣》描繪城市孩童到鄉下古宅體驗農務生活的故事。

這屆國際組4部Special mention獎，包括俄羅斯導演MarynaKarpava《The 7 Kids》；捷克導演Martin Smatana《The Kite》；南韓導演Sung Bae Park《You Can Fly！》；西班牙導演César DíazMeléndez《Muedra》。

(旺報 )