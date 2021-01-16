農曆年前、後時常出現一波轉職潮，就有網友透露，公司部門最近開出行政助理的職缺，薪資不超過29K，不過開缺一天內就收到近200封的應徵函，讓他相當傻眼，「這種薪資低的工作應徵人數反而最多？」對此，就有網友分析，「因為門檻低、不用跑外面，再加上不用負責任」。

原PO在PTT上發文表示，公司部門最近開出行政助理的職缺，不過月薪最高不會超過29K，也不會有分紅獎金，雖然薪資條件不優渥，但是一天內就收到近200封的履歷，讓原PO相當納悶，「大家不是一直抱怨薪資低，怎麼這種薪資低的工作應徵人數反而最多？」

文章發出後不少網友指出，行政助理職缺這麼熱門是因為門檻低，「門檻低啊」、「本來也很不解，跟多幾千快忙到要死加班到死的重要職位責任制相比，就會知道為什麼助理也很多人搶著」、「就門檻低，沒有特別專長也能面試」，不過有網友點出問題，認為現在很多年輕人履歷都亂投，「一群人履歷不都狂投？」才會造成日收200封履歷的現象。

另也有人認為，每個人所追求的工作意義本就不同，「有些人重視生活品質，不願每天睜眼閉眼只有工作的人生」、「家裡不缺錢啊，又沒經濟負擔的人自然會去應徵」、「不是每個人都對工作有企圖心，只是要吃飯而已」。此外，還有網友表示，行政助理待久了其實能握有蠻大權力，「有隱藏版的權力，有時候都可以在公司橫著走」、「待久的也是理級幹部啊！像我們公司助理就超囂張的」。

(中時新聞網)