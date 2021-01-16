【現場直播】王浩宇罷免案開票 現場最新畫面

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，成為六都議員遭罷免首例，投票通過後，罷王總部歡欣鼓舞，而王浩宇本人也悄悄現身網路，第一件事情就是先將臉書留言權限關閉。

王浩宇問政路線極端，過往總是優先監督高雄市長韓國瑜，韓國瑜遭罷免後，則是將炮口全面轉向台北市長柯文哲，也因此遭譏「不分區議員」，加上三不五時就攻擊時代力量與綠黨，樹敵眾多，埋下這次罷免案通過的火種。

王浩宇遭到罷免後，眼尖網友抓包王浩宇偷偷更改臉書留言權限，不開放給一般人留言。(圖／本報資料照)

就在罷免案通過後，王浩宇臉書也被眼尖網友抓包，第一時間就急忙關閉公開留言，僅有好友或是有共同好友者才能留言，但還是湧入不少網友狂酸「恭喜當選不分區選民」、「明天會不會出來謝票啊」。

事實上，罷免案前就曾傳出風聲，綠營高層希望王浩宇保持低調，度過罷免案，但好戰的王浩宇不服，堅持對抗到底，直到本月7日還在臉書上威嚇罷王陣營違反選罷法，讓綠營人士直搖頭，甚至說「乾脆沒收他手機或隔離14天」算了，眼看罷免案剩下不到10天，王浩宇才終於趨於低調，從一天3、4篇以上的發文頻率減為2、3天一篇，PO文內容也僅宣傳地方問政，不再攻擊他黨，但仍舊救不回自己的議員生涯。

(中時新聞網)