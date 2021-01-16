【罷王成功】王浩宇下台 中壢區議員不遞補也不補選 18:222021/01/16 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王浩宇下台，桃園市選委會指出中壢區議員不遞補也不補選。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】王浩宇罷免案開票 現場最新畫面 訂閱影音： 中時新聞網 罷王案確定通過，民進黨籍桃園市議員王浩宇將下台，桃園市選委會指出，因罷免案不能遞補，且中壢選區缺額也未過半，因此也不會辦理補選作業，中壢區議員席次原有11席，扣掉轉戰立委的魯明哲和被罷免的王浩宇，將來到9席。 桃園市選委會將於周一召開會議確認選舉結果，並呈報給中選會，將待中選會公布後，王才會正式卸下議員職務。 民進黨冷處理應變 認罷王不容易 民眾黨、時力中央不表態 地方積極助攻 (中時 ) #王浩宇 #中壢區 #議員 #遞補 #補選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022前哨戰 藍軍有輸不得的壓力 04:102021/01/16 焦點要聞 罷王投票16：00截止 王浩宇：今不會對結果發表談話 15:312021/01/16 政治 信義區新總部高價出租... 遠雄遷回原總部 04:102021/01/16 財經要聞 罷捷投票2／6在即 反萊豬座談會、遊行炒熱選情 16:292021/01/16 政治 陳學聖投完票臉書宣傳「罷王」 恐遭罰500萬 急修文 15:452021/01/16 政治 通過門檻破6萬！罷王總部坦言投票率不如預期 但仍有信心 17:342021/01/16 政治 王浩宇罷免案開票 支持者集結總部守候 16:432021/01/16 政治 認了輕敵 黃捷勤走基層守罷免 假日辦簽名會發春聯 16:272021/01/16 政治 罷王投票確定通過 5點52分達8萬2653票同意票 17:582021/01/16 政治 王浩宇罷免投票後最新網路民調曝光 若沒過國民黨就慘了 17:222021/01/16 政治 罷王投票今日登場 國民黨立委魯明哲現身投票 10:052021/01/16 政治 政治熱門新聞 【封宇將至】罷王決戰前夕 王浩宇爭議懶人包一次看 - 政治 【罷王成功】罷免通過 王浩宇14字回應：衷心感謝 - 政治 蘇貞昌埋怨為何大家都要他下台 沈富雄：問題出在兩人 - 政治 江啟臣主席打遍藍營無敵手 台中議員曝：只怕一個人 - 政治 【罷王成功】王浩宇罷免通過 民進黨：國民黨明顯介入造成政治對立 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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