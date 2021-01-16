【現場直播】王浩宇罷免案開票 現場最新畫面

罷王案確定通過，民進黨籍桃園市議員王浩宇將下台，桃園市選委會指出，因罷免案不能遞補，且中壢選區缺額也未過半，因此也不會辦理補選作業，中壢區議員席次原有11席，扣掉轉戰立委的魯明哲和被罷免的王浩宇，將來到9席。

桃園市選委會將於周一召開會議確認選舉結果，並呈報給中選會，將待中選會公布後，王才會正式卸下議員職務。

(中時 )