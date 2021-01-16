吊車扯倒6支電桿砸壞6車 800戶停電 粗心駕駛賠大了 18:332021/01/16 中時新聞網 陳泳溙 、中時、 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吊臂未放下？基隆六堵驚傳吊車勾斷電線桿，害800戶家庭停電。（圖／翻攝自臉書基隆人） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市六堵於16日下午4點多，驚傳有一輛吊車，行經六堵變電所時，其吊臂竟不小心將多根電桿扯斷，當下造成至少803戶一辦用戶及3戶高供用戶停電，台電基隆區營業處，第一時間已派員搶修復舊，待查明後再續報。 吊臂未放下？基隆六堵驚傳吊車勾斷電線桿，害800戶家庭停電。（圖／翻攝自臉書基隆人） 吊臂未放下？基隆六堵驚傳吊車勾斷電線桿，害800戶家庭停電。（圖／翻攝自臉書基隆人） 台電基隆區營業處指出，目前先剪跳線中，目前仍有432戶(含高壓戶3戶)都持續停電，事發主因為吊臂車吊臂未放下，才會勾到電線，造成4根電桿斷裂，台電人員仍在搶修中。 雞販理財術3／聽人介紹買基金卻賠錢 雞肉夫妻鐵了心「不懂不投資」 斷開雜亂人生 她的過年不必大掃除 設計師的零雜物生活 (中時新聞網) #吊車 #電纜線 #電桿 #砸壞 #扯倒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電動車 科技業下一個成長動力 11:302021/01/16 財經 女求職放鳥早餐店3次還給一星負評 店家怒提告 16:062021/01/16 社會 風流翁娶3妻生6子 晚年討扶養費不成 被起底千萬身家慘了 13:352021/01/16 社會 板橋6旬翁過馬路疑進視線死角 遭公車捲入車底命危搶救中 10:382021/01/16 社會 黃捷救罷免使出最強新招 網告急：婆婆媽媽真的會被收服 12:442021/01/16 政治 不換成電巴 嘉縣公車不跑市區了 04:102021/01/16 地方新聞 玩當沖20天270萬遺產全敗光他嘆活不下去 內行：沒先想好這點 00:212021/01/16 生活 吃飯被湯潑到 女要求整桌免費 網挺店家：太誇張 08:232021/01/16 生活 罷捷投票2／6在即 反萊豬座談會、遊行炒熱選情 16:292021/01/16 政治 徐國勇稱 警察人事有時間表 04:102021/01/16 地方新聞 在野轟圖利電信業者 包裝成國家建設 04:102021/01/16 政治要聞 社會熱門新聞 嘉義聞人洪鴻彬出殯前夕 韓國瑜低調致哀 - 社會 震撼畫面曝！嘉義聞人洪鴻彬大出殯 千人送行齊喊：一路好走 - 社會 健美男運動遭同性猥褻 一怒連揮10拳當場打死他 - 社會 高雄妹面試說已婚 上班第1天竟預告請婚假 公司氣炸開除 - 社會 八卦山華陽吊橋下驚見屍體 紫色雨衣下蓋2條人腿嚇壞民眾 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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