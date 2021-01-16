基隆市六堵於16日下午4點多，驚傳有一輛吊車，行經六堵變電所時，其吊臂竟不小心將多根電桿扯斷，當下造成至少803戶一辦用戶及3戶高供用戶停電，台電基隆區營業處，第一時間已派員搶修復舊，待查明後再續報。

吊臂未放下？基隆六堵驚傳吊車勾斷電線桿，害800戶家庭停電。（圖／翻攝自臉書基隆人）

吊臂未放下？基隆六堵驚傳吊車勾斷電線桿，害800戶家庭停電。（圖／翻攝自臉書基隆人）

台電基隆區營業處指出，目前先剪跳線中，目前仍有432戶(含高壓戶3戶)都持續停電，事發主因為吊臂車吊臂未放下，才會勾到電線，造成4根電桿斷裂，台電人員仍在搶修中。

(中時新聞網)