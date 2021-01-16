民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，台灣民眾黨指出，面對製造仇恨對立、散播假訊息、整天引戰疏於監督職責的「全國不分區議員」王浩宇，中立選民對於民主及自由意志的堅持，透過罷免案投票，展現民主的價值，讓王浩宇成為改制六都以來，首位被罷免成功的市議員，且同意票遠超過王浩宇當初參選議員的得票數，無庸置疑是民意的展現。

對於王浩宇罷免案結果，民眾黨表示，這不只是中壢、桃園選民的勝利，背後代表的意義，在於聲量不再是衡量一個政治人物優劣的指標，王浩宇為了搏聲量在網路上無所不用其極的製造對立，造謠生事，甚至是抹黑政敵，引發眾怒。

民眾黨認為，此次罷免案人民積極參與，成功罷免背後也代表，政治人物以及未來有意從政的年輕人，都不應該再使用類似的手段，效仿王浩宇，用仇恨言論堆高個人聲量、撕裂台灣社會。

民眾黨也提到，王浩宇出身自第三勢力的綠黨，過去以年輕、清新形象獲得中壢選民的高票肯定當選議員，但他的種種作為，不僅背棄過去力挺他的政黨，更讓第三勢力蒙羞。

民眾黨強調，會以王浩宇罷免案作為借鑒，未來在地方經營，一定會推出更優質、更正向的候選人，努力深耕地方，讓台灣因為有我們可以變得更好。

(中時 )