日本29歲女星河北麻友子在美國出生長大，2003年回日本參加「全日本國民美少女」比賽，一舉奪下冠軍和多媒體獎，隨後進入演藝圈拍戲和擔任潮流雜誌模特兒，2017年和球星前男友昔日泡湯親密裸照流出，讓她形象慘跌；今（16）日麻友子在IG曬鑽戒照公開婚訊，嫁給長跑7年且不離不棄的富男友。

河北麻友子在12歲時拿下「第9屆日本國民美少女」冠軍，清純可愛的外型讓她圈粉無數，更成為當地潮流雜誌ViVi和Pretty Style的專屬模特兒，升格少女們追逐流行穿搭的新生代女神；在戲劇方面也有亮眼表現，有出演熱門電視劇《派遣女王》，2016年還主演新版的《白鳥麗子》。

今（16）日麻友子在IG曬鑽戒照公開婚訊，嫁給長跑7年且不離不棄的富男友。(圖/ 摘自河北麻友子IG)

2017年卻爆出親密照外流事件，多年前她曾和球星前男友甜蜜泡湯，沒想到照片會被流出，導致她清純的形象崩塌，演藝工作更一度受影響；不過，裸照外流後麻友子的豪門男友卻不離不棄，陪她走過流言蜚語。

而不久前日媒爆料麻友子已見過男友家長，預計要嫁入豪門，該消息卻遭她的經紀公司否認；但才過了兩個星期，麻友子今日在IG更新動態，貼出一系列和男友的合照，並表示和交往多年的男友結婚了，甜蜜告白「我很喜歡他，也喜歡和他在一起時的自己，能遇到這樣的人生伴侶，真的很幸福」，其中一張照還能看到「鴿子蛋鑽戒」，粉絲們也都一一給祝福。

(中時新聞網)