罷王投票確定通過！眾所矚目的桃園市議員王浩宇罷免案，16日晚間6點19分，233個投開票所全數開完，同意票達8萬4582張，約占總投票人數9成2，超過8萬1940票門檻2642張，另外不同意票7128張，廢票516張，估計投票率為28.14％。

桃園市第7選區（中壢區）議員王浩宇罷免案，總計233個投開票所於下午4點開始開票，晚間5點52分，其中229個投開票所共開出8萬2653張同意票，超過8萬1940票門檻，晚間6點19分233個投開票所全數開出，同意票8萬4582張、不同意票7128張，廢票516張，總計9萬2226票，估計投票率為28.14％，王浩宇確定被罷免。

罷免成功後，現場民眾也在總部外面施放煙火慶祝，罷王總部表示，罷免王浩宇成功，大家辛苦了，中壢人完成歷史一刻，非常感謝罷免團隊不分黨派、勁敵、職業，八個月來支持力挺罷王總部，中壢人不分黨派，不管在第一階段第二階段 非常辛苦，尤其在第二階段60天，非常辛苦，但仍需依中選會公告數據為準。

罷王總部強調，今天創造了中壢歷史，創造了台灣的歷史，能夠用罷免公權力武器展現民主 ，不分藍綠下架造謠抹黑對立、錯誤不適格的議員，我們做到了，這是全台灣歷史的創造，這代表中壢人站起來了，這個榮耀不只是罷王總部，這是全台灣人民的勝利。

(中時 )