台南市長黃偉哲（左）16日前往觀展，盛讚白嘉莉有氣質又善良。（李宜杰攝）

本次版畫作品，白嘉莉選用印尼傳統南洋蠟染紋飾當作背景，以豐富的色彩搭配花卉盛開樣態。（李宜杰攝）

極具現代建築美學的安平靈糧堂去年底完工，16日落成啟用，同為基督徒的「最美麗主持人」白嘉莉近日在會場，展出多幅具有印尼風格的版畫作品，並將義賣所得捐助靈糧堂公益基金。

白嘉莉過去雖遠嫁印尼，淡出演藝圈，但仍不忘創作，寄情於藝術⽂化領域，也不忘熱心公益，捐助慈善事業。白嘉莉去年初重返台灣，發表自傳《⽩嘉莉回眸》，同時巡迴台灣多處舉辦藝術展，並於13日至17日在台南安平靈糧堂展出版畫作品，16日舉辦簽書座談會，細數創作過程。

白嘉莉本次以擅長的花卉題材，作為此次個展中版畫媒材創作，並選用印尼傳統南洋蠟染紋飾當作背景，以豐富的色彩搭配花卉盛開樣態，並以圓型構成外框，有富貴圓滿的寓意。

台南市長黃偉哲16日前往參觀，盛讚白嘉莉有氣質又善良，是心目中的女王。白嘉莉則說，因為疫情影響，已留在台灣將近一年，台灣是全世界最安全、最自由的地方，感謝上天安排她留下來。白嘉莉還說，很多朋友問她要在哪裡定居，白嘉莉笑著問黃偉哲「台南怎麼樣？」黃偉哲則幽默回應，「走過路過，絕對不能錯過！」

安平靈糧堂過去為鐵皮屋教會，後來因地主將土地賣掉，教會被迫暫時與其他單位共用。經過教友出錢、出力籌建，新教會於去年底落成，採「極簡風格」建構，建築量體切割不規則線條和光影，讓不少人形容這是「台南美術館三館」。

(中時 )