總獎金100萬美元（約2871萬台幣）的BWF超級1000泰國羽球公開賽今天進行各組4強賽，唯一雙打代表的「麟洋配」王齊麟／李洋在先丟1局的情況下上演逆轉秀，以15比21、21比14、21比14拍落南韓組合徐承宰／催率圭，生涯首闖超級1000決賽。

男雙世界排名第7的王齊麟／李洋前3戰都以直落二順利過關，也追平去年全英羽球賽4強的最佳成績。

4強碰上世界排名第8的南韓組合，過去兩組人馬有過4次交手，「麟洋配」以1勝3負略居下風，且是對戰3連敗，今天力拚止敗外也要尋求改寫生涯超級1000最佳成績。

首局「麟洋配」一度取得領先，但先被韓國組合追成9比9平手，之後在10平後被打出一波8比1攻勢，陷入落後，以15比21讓出。

次局王齊麟／李洋重整旗鼓，靠著優異的防守並伺機尋找攻擊，一路壓著韓國組合打，最後讓對手回球出界，成功扳回一城。

決勝局一下場「麟洋配」就連拿5分，儘管一度讓對手追到2分差，但王齊麟／李洋再打出一波7比1攻勢穩住領先優勢，最終在54分鐘的3局大戰中逆轉勝出，中止對戰3連敗；而成功改寫生涯超級1000成績的「麟洋配」，明天將與馬來西亞組合吳蔚昇／陳蔚強爭冠。

(中時 )