台灣氣候潮濕，尤其夏季更是悶熱難耐，導致不少民眾患上濕疹，有時久久無法痊癒。腎臟科醫師江守山今（16日）在臉書透露，皮膚科在治療濕疹患者時，通常都會開立含有類固醇或抗生素的藥膏，但抹久了容易產生抗藥性，必須不斷更換藥物，其實只要塗抹「純蜂蜜」，就能在短時間內有效改善症狀。

「濕疹一定要塗類固醇嗎？」江守山今日在臉書粉專分享收治個案，一名79年次的護理師手及肘部從5年開始長出濕疹，多年來陸續看過皮膚科、中醫，除了用過類固醇、抗組織胺藥膏，也嘗試過長期吃中藥改善，結果病情始終未見起色，直到他給患者塗抹一種「食物」，短短1週過後就明顯好轉。

《ETtoday新聞雲》報導，江守山表示，皮膚科給濕疹患者的處方，通常都是含類固醇或抗生素的藥物，然而隨著身體產生抗藥性，就必須換一種抗生素塗抹，因此他建議該名護理師在患部抹上「純蜂蜜」，效果立竿見影；醫師提到，國外研究多年前發現，蜂蜜有殺菌、抑制蟹足腫等功效，現在已是癒合傷口的第一級處方。

江守山說明，當濕疹發作時，皮膚經常已長滿金黃葡萄球菌，防水層也已失效，影響抗生素效果，因此可以考慮透過蜂蜜治療；醫生建議，患者可以在洗澡前敷上蜂蜜約30分鐘，約7天後就會有效果，但一定要使用純的蜂蜜，最好是在購買前仔細確認蜂蜜是否經過碳13同位素檢測，防止弄巧成拙。

(中時新聞網)