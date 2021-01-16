民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，組發會主委李哲華表示，在罷王之後，下個目標就是2月6日面臨罷免投票的高雄市鳳山區無黨籍市議員黃捷，昨天高雄市黨部與和「鳳山清捷隊」開會，今天下午舉辦首場說明會，接下來還有7場，除了串聯黨員簽署反萊豬公投，也讓「鳳山清捷隊」說明罷免案。

國民黨高雄市黨部於去年12月已和鳳山選區4位黨籍市議員開會決議，自16日起辦理8場次說明會，每位議員將提供看板與宣傳車給「鳳山清捷隊」運用。

李哲華表示，昨天「鳳山清捷隊」與高雄市黨部開會，希望國民黨扮演正面積極角色，比照協助中壢「罷王別譏總部」提供支援，他當場回應，國民黨對參與罷免不適任的民意代表態度是一致的，願意與公民團體、各政黨同一陣線，只要他們有能力不足的地方，都會盡力協助。

李哲華說，由於他需要負責全台各地業務，他已指定前高雄市長韓國瑜的民政局長、現任高雄市黨部副主委曹恒榮擔任指揮官，擔任與罷捷總部聯繫的窗口。

李哲華指出，未來包括目前第2階段連署已送到高雄市選委會審查的民進黨高雄市議員高閔琳罷免案，以及國民黨革實院長羅智強推動的台北市民進黨立委吳思瑤罷免案，儘管各地難度不同，國民黨都將盡全力對不適任民代採取相同的因應作為。

(中時 )