雲林縣長張麗善（左）表揚消防與義消楷模人員，感謝守護雲林鄉親。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長張麗善肯定全體消防及義消人員辛勞與奉獻，16日出席雲林縣消防局「109年消防暨義消楷模人員表揚大會」，表揚今年度獲獎消防及義消楷模共50人，感謝其用心守護雲林鄉親。

「給人希望是天使、救人苦難是菩薩」，張麗善感佩獲獎者動人事蹟及付出，她說每名消防及義消弟兄姊妹不僅是菩薩也是天使，默默耕耘於雲林這塊土地上，能獲選消防、義消人員楷模，都是值得大家學習效法的對象。

此次獲獎人員中，義消總隊副總幹事翁建富已服務30餘年，自1985年就加入義消行列，從基層隊員做起，經歷921大地震、元長工業區大火等災害搶救，升任至義消總隊後亦持續用心於後勤工作，成為消防人的後盾。

「做對的事，把事做對」，獲獎人斗南分隊分隊長張竣翔，自基層隊員做起，不論是火災預防、災害搶救、緊急救護，秉持著消防人員如果能夠多付出努力，便能降低民眾生命財產的損失，以助人救人為己任。

「消防助母，我亦成為鳳凰助人」，北港鳳凰救護分隊幹事張淑玲，協助分隊救護勤務、宣導工作不遺餘力，多次獲績優人員表彰，她說10多年前母親腹部劇烈疼痛，感受到救護人員的溫暖協助，所以加入了鳳凰救護行列，希望能幫助更多人。

張麗善提及，雲林縣這2年致力提升消防救災量能，例如透過科技輔助救災，確保救災正確資訊及救災人員安全。救護與專業能力更受內政部消防署肯定，獲得全國消防績優救護人員團體乙組金質獎。

(中時 )