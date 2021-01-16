富邦中鋒曾文鼎迎來傷癒復出，也是他本季首次登場。(富邦勇士提供)

台北富邦勇士16日在和平館迎來本季連3場主場爆滿盛況，也續保P.League＋唯一不敗！靠著張宗憲攻下22分，「野獸」林志傑也拿17分、10籃板，富邦終場115比95擊潰福爾摩沙台新夢想家，笑納開季6連勝，也再拿「金控大戰」精采戲碼勝利。

開賽才10秒，才剛傷癒復出的曾文鼎，就在籃下接到隊友妙傳，投進富邦全場第1球，不過夢想家靠著新洋將希克斯與楊敬敏聯手飆分，一度取得17比8領先，幸好隨後張宗憲回神，帶領富邦逐漸追上，打完首節，富邦26比30落後。

來到次節，雙方形成互有領先僵局，都沒辦法把領先差距拉開，希克斯卻在上半場還剩1分09秒，遭到張宗憲上籃撞翻，當場受傷宣告退場，隨後富邦前鋒曾祥鈞上演快攻飛身爆扣，引爆全場歡呼連連，上半場結束，富邦47比45領先。

富邦下半場一開賽就打出8比0攻勢，擴大領先到10分，只是夢想家仍然緊咬不放，打完前3節，富邦續以80比74領先；林志傑、塞瑟夫末節一開始就連進兩顆三分球，重新帶起富邦10比2猛攻，也讓富邦取得90比76大幅領先優勢。

挾著這股猛攻氣勢，富邦換成曾祥鈞、林書緯等人開火，末節繼續擴大領先差距到21分，夢想家完全被打傻，只好依賴擅長的三分外線嘗試縮小差距，可惜命中率並不理想，比賽等同提前進入垃圾時間，兩隊幾乎都用板凳打完剩餘比賽。

(中時 )