信義區景勤里呈現五搶一局面，最後王雷凱以501票獲選。（吳康瑋攝）

北市16日3個里長補選結果出爐，南港區西新里新任里長陳東村以676票成功當選、大同區建明里則由里長王振宇以463票戰勝前里長代表民進黨的陳正賢，戰況激烈的信義區景勤里呈現五搶一局面，最後王雷凱以501票獲選，王在2018年也曾參選，但不敵前里長賴惠貞，這次終於成功當選，他指出，自己會展現決心替里民實踐各項服務。

南港區新任西新里長陳東村為前任里長邱碧珠的丈夫，邱在地深耕20多年，鄰居都稱之為「阿珠姨」，但她在去年底不幸過世，陳東村為延續服務披上戰袍投入補選，最終戰勝同里候選人張秉均、顏家怡、胡家瑒，成功當選替妻子將服務里民的任務持續延續。

大同區建明里新任里長王振宇，與前任里長黃世輝皆為無黨籍，這次選戰不僅打敗中國民眾黨籍侯選人盧保男及前里長民進黨籍的陳正賢，成功當選。

這次里長補選結果正式出爐，其中南港區西新里選舉人數3923人，但投票人數僅有1557人，有效票數為1550票，無效票數有7票，投票率為39.69％；而信義區景勤里的選舉人數3310人，但投票人數只有1258人，有效票數為1251票、無效票數有7票，投票率達38.01％；最後大同區建明里選舉人數2765人，投票人數僅有905人，有效票數為897票，無效票數則有8票，投票率為32.73％。

北市選委會強調，當選人名單將於21日由選委會，依法審定後公告，且這次當選的3名里長，其任期為補足13屆里長所遺任期，將至111年12月25日止。

(中時 )