眾所矚目的桃園市議員王浩宇罷免案，同意票達8萬4582張，確定通過，桃園市長鄭文燦對此表示，行使罷免權是憲法賦予的公民權利，他尊重罷免案的結果，對於參與選務工作的同仁，他也要表達謝意。
桃園市第7選區（中壢區）議員王浩宇罷免案，總計233個投開票所於下午4點開始開票，晚間6點19分233個投開票所全數開出，同意票8萬4582張、不同意票7128張、廢票516張，總投票數9萬2226票，估計投票率為28.14％，王浩宇確定被罷免。
(中時 )
眾所矚目的桃園市議員王浩宇罷免案，同意票達8萬4582張，確定通過，桃園市長鄭文燦對此表示，行使罷免權是憲法賦予的公民權利，他尊重罷免案的結果，對於參與選務工作的同仁，他也要表達謝意。
桃園市第7選區（中壢區）議員王浩宇罷免案，總計233個投開票所於下午4點開始開票，晚間6點19分233個投開票所全數開出，同意票8萬4582張、不同意票7128張、廢票516張，總投票數9萬2226票，估計投票率為28.14％，王浩宇確定被罷免。
(中時 )
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