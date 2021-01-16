公視、myVideo合製消防職人劇《火神的眼淚》，16日導演蔡銀娟率主演陳庭妮、林柏宏、劉冠廷、胡釋安、謝章穎出席北市消防局活動。為力求真實，演員開拍前、特地赴消防訓練中心特訓，包括著裝、煙霧搜索、高空佈水線等項目，演員私下分組比賽，林柏宏自豪沾隊友光得冠軍，墊底的胡釋安說：「我被昇豪哥（溫昇豪）拖累，從第一關就出狀況！」

陳庭妮為戲訓練紮實，還考取EMT執照，她分享消防員著消防衣、頭盔等裝備，起碼就要20公斤，若背上氣瓶、水帶更重，為了更快速背氣瓶，得從前方往後甩，但她沒甩成功慘敲中頭。她笑說，原自認是分隊中「一朵花」，大家卻當她兄弟，在她面前大方換衣，被問到誰身材好？她直言：「選擇略過，太尷尬了」。

演員開拍前，特地分到不同分隊實習，劉冠廷聽聞消防隊忌諱「鳳梨」，當天報到10分鐘後警鈴大作，才想起自己的耳機外殼是鳳梨，「不敢讓學長看到，趕快藏起來」。相較他跟著分隊常訓，累到坐地休息30分鐘才恢復，林柏宏、胡釋安則是「看」消防員訓練，爆料：「午休好像都在看電視」。

謝章穎和夏騰宏前後赴同一分隊實習，碰上去年奪全國消防比賽冠軍的學長，學長輕而易舉推80公斤、加鐵塊的輪胎圈25公尺，他費九牛二虎之力、僅推1公尺就投降，終於能理解「為什麼夏騰宏訓練完坐著到結束」。他也自願體驗滑竿訓練，從3樓垂降到1樓，也真實跟學長出火警。

為負荷龐大體能，陳庭妮、林柏宏2人得增重，「特製便當」份量加倍，每次只能狂塞硬吃，她體重一度破6字頭。過年將至，32歲的劉冠廷和33歲女友孫可芳交往12年，透露會去女友家拜年，目前爸媽沒催婚，對於婚姻「順其自然，時間逼近會去想現實的事」，透露家人不太收紅包，只收紅包袋，希望他賺錢自己留下來。去年吳心緹傳和胡釋安緋聞，胡說：「還是好朋友，都會出去，新聞看看就過」。

林柏宏、劉冠廷去年皆入圍金馬獎最佳男主角。林柏宏近期在《大債時代》角色被稱為史上最「油」的演出，林柏宏也透露，在5月將播出的《火神》自己的形象將會大翻轉；劉冠廷在《火神》劇中常因不公不義的事暴怒，被笑稱「憤怒鳥」，他笑說：「常常覺得自己在拍攝的時候變得很暴躁，跟一下跟醉漢吵架一下跟財團吵架，我在劇裡就是負責吵架的。」

《火神的眼淚》16日參與台北市消防局活動，左起劉冠廷、林柏宏、導演蔡銀娟、陳庭妮、謝章穎、胡釋安。（盧禕祺攝）

(中時 )