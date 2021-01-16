淡江大橋模擬圖。（新北市交通局提供／許哲瑗新北傳真）

汐止交流道增設南入匝道圖。（新北市交通局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市人口逐年增加，汐止與淡水居民飽受塞車之苦，新北市交通局規畫國道1號汐止交流道增設匝道、淡北道路2大工程，目前均在招標公告中，分別預計2024年、2025年完工；交通局長鐘鳴時表示，盼能早日完工通車，紓緩汐止與淡水地區長年的塞車惡夢。

汐止地區長年飽受塞車之苦，由於汐止基隆河北側地區車流，需繞行到國道南側始得進入國道，造成汐萬路、禮門街、中正路及大同路嚴重壅塞，新北市交通局2019年向高公局提出國1汐止交流道增設南入匝道申請，由康寧街新增南入匝道，跨越基隆河銜接至汐止系統交流道。

交通局綜合規畫科長吳政諺表示，經評估發現，匝道可轉移原匝道及周邊道路約27％車流量，旅行時間節省20分鐘，旅行距離縮短約4公里，有效改善現況汐止交流道可及性不佳問題，目前該計畫已由高速公路局規畫完成，正在工程招標公告，預計2025年完工。

至於淡北道路一案，鍾鳴時指出，隨著人口數量持續增長，塞車已經是淡水人的日常，也是遊客夢魘，由於目前淡水區主要聯外道路僅有台2線，因竹圍路廊道路容量不足，導致每日平日晨、昏峰時段或假日尖峰出現常態性壅塞，更嚴重影響救災防護效率。

鍾鳴時表示，為改善淡水聯外交通問題，市府與中央推動淡江大橋新建工程，通車後可紓解台2線車流、改善淡海新市鎮聯外交通、串聯北部濱海公路，並縮短淡水與八里的路程約15公里，尖峰時段可節省約25分鐘車程時間。

鍾鳴時說明，淡北道路去年通過環評審查，目前由新工處辦理招標公告，預計2024年完工，屆時雙北市間旅行時間可節省45％，且淡北道路通車後，可移轉雙北市間通過性車流，分流台2線車潮負荷。

(中時 )