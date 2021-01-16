民進黨桃園市議員王浩宇罷免案今日通過，同意罷免票數為8萬4582張。對此，王浩宇16日晚間7點，透過臉書「我是中壢人」發聲明回應，他表示，「衷心感謝支持我的朋友，衷心感謝」，並附上背影照片。
據桃園市選舉委員說明，本次罷免案共設置233個投票所，投票人人數達32萬7,758人。罷免門檻為8萬1940票。罷免總部表示，此次投票人數近8萬9千票，投票率近28%。而罷免案最終結果為同意票達8萬4582張，約占總投票人數9成2，超過8萬1940票門檻2642張，另外不同意票7128張，廢票516張，王浩宇確定遭到罷免。
王浩宇晚間關閉他自己臉書以及留言功能後，7點在左右由他主持經營的「我是中壢人」臉書粉專上針對罷免案發聲，他表示，「衷心感謝支持我的朋友，衷心感謝」，並PO出一張他在一處港口拍攝的落寞背影照。
有許多網友湧入「我是中壢人」粉專留言表示，「慶祝高票回歸中壢市民，襪子有打折嗎？」、「我這次支持你~~投下同意喔」、「恭喜得了8萬多票，不簡單啊！」、「閉嘴，桃園市市民當選人」、「我支持你的，所以投同意票」、「我這次很挺你 我投同意一票」。
(中時新聞網)
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