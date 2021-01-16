為解決嘉義市竹園派出所及消防局第二分隊長年以來用地問題，立法委員王美惠特別向中央爭取建設經費。（王美惠服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為解決嘉義市竹園派出所及消防局第二分隊長年以來用地問題，立法委員王美惠特別向中央爭取建設經費，今16日傳來好消息，王美惠表示，兩案件已獲中央同意補助執行經費共1億4000餘萬元，未來將讓警消雙方取得更合理使用空間，提升服務品質。

王美惠說，目前嘉市消防局第二分隊機關用地與警察局共用，現有樓地板面積也不符合內政部消防署所訂的「消防廳舍整建基本規範」，空間嚴重不足，急需異地重建，未來經中央補助異地重建後，將可更有效的分擔職務。

至於位在博愛路的竹園派出所，未來若搬遷到文小21預定地，原址將會改為西區交通事故處理分隊駐地，可提升民眾申請交通事故案件的便捷性，警力可分駐於東、西兩區，強化服務品質。

王美惠說，早在去年5月，她就曾帶領立法院內政委員會赴嘉市，考察消防局第二分隊並聽取警消雙方需求，也曾在立法院經濟委員會聯席會議時質詢，積極爭取相關建設納入前瞻計畫補助，這次成功爭取中央經費補助，盼能夠協助紓解地方財政壓力，讓嘉市警消功能落實得更完善。

(中時 )