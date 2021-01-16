前衛生署長楊志良日前針對台灣2名醫護人員確診，批判醫師沒有落實防疫SOP，假設自己是該醫院院長，一定會將該醫師開除。一番言論引發外界撻伐，至今依然不對此道歉，他於16日下午又在臉書發文，堅持他要開除醫師的說法，表示「我是熱血，不是冷血」！

以下為楊志良臉書粉專全文：

【我是熱血，不是冷血：致敬醫療一線同仁】

針對外界扭曲我「開除說」聲明：

是的，因為在防疫非常時期，不容一絲懈怠，如果我是一位醫院院長，我主張開除不遵守安全標準作業準則的醫師，儘管SOP也無法百分之百保護這位醫生。

對於感染現象發生在不遵守SOP的一線同仁身上，雖深感同情遺憾，但是我更恐懼一位受過專業訓練的醫生，如果輕忽自己的責任和職守，對身處的環境、自身的症狀缺乏警覺，會帶來更大的生命損失和社會成本。

我再一次強調，這是防疫戰爭非常時期，子彈無孔不入，就算正確戴好鋼盔也無法保證不會被擊中，但沒有按照安全標準流程在戰場上拼搏，根本是送死。

是的，儘管我同情沒有按安全SOP的染疫醫護人員，但我更恐懼有其他沒有意識到自己身負重責大任的醫護人員，沒有事後回報院方；更不容有的媒體斷章取義，直接說我說「開除染疫醫生」，影響社會大眾視聽。

我們要用科學大數據防疫，不要被揣摩上意的官員綁架；我們要用體貼人心的熱情來防疫，不要被廉價的同情所出賣。

我非常「榮幸」有勞總統、副總統、行院院長等對我的指教，但我更要提醒大宣，不要被政治人物誤導，防疫的成功，有賴全民，更有賴第一線醫療人員，此時此刻更需要你們的小心謹慎和堅持奮鬥。正因為如此，我堅持我的「開除說」，因為我不想有更多患者加重你們第一線人員的負擔，更何況，這個危機的壓力有可能來自你們同仁。

是的，如果我是院長，我堅持是非價值。但如果我是總統、副總統、行政院長，我希望我不會像現在的政治人物一樣，用扭曲是非的方式來打擊意見不同的人士。我再次強調，我堅持是非不容扭曲，這是我對一線醫療人員獻上的最高敬意！

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(中時新聞網)