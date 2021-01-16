新竹街口攻城獅職業籃球隊今（16日）首度作客桃園巨蛋對戰桃園領航猿，攻城獅首節落後多達雙位數，雖於第二節迅速調整將分差縮進至個位數，但下半場依舊抵擋不住桃園領航猿強烈攻勢，終場以91-106吞敗，本季目前對戰領航猿1勝1敗。攻城獅將於明日下午五點於客場對戰臺北富邦勇士。

賽前林冠綸總教練特別提醒全隊必定要展現渴望贏球的決心，千萬不要把輸球變成一種習慣，首節攻城獅即陷入苦戰，團隊防守失守遭領航猿強攻得31分，整場比賽僅第二節進攻表現回穩，第三、第四節團隊得分皆偏低。

林冠綸總教練於賽後記者會說：「今天的比賽內容不好，球員們專注度不夠，這不是屬於攻城獅應有的球風。」這場比賽也是P. LEAGUE+首場「閉門戰」。

李家瑞認為有觀眾進場對球員來說是一大助力，但沒有觀眾進場加油，球員們還是應該要拼盡全力在場上做好本分。

後衛陳堅恩今上場時間達21分鐘為本季新高，林冠綸認為他的經驗與能力絕對是球隊後場的主力，但因為前陣子受傷勢困擾上場時間較少。

談到與年輕後衛群的合作，陳堅恩說：「冠綸教練有給年輕後衛們很明確的方向，而且他們都是很有潛力的球員，我的角色是在他們犯錯時多提醒他們。」

雖攻城獅處於五連敗低潮，但林冠綸總教練認為每個球隊都會歷經連敗低潮，特別是年輕球隊，相信在撐過這波連敗後，我們會蛻變成更成熟的球隊。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)