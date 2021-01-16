眾所矚目的桃園市議員王浩宇罷免案，中選會16日晚間公布結果，同意罷免票數為8萬4582票、佔總投票數92.23％，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1／4以上，罷免案投票結果為通過，中央選舉委員會將於22日舉行委員會議審查該罷免案投票結果。

桃園市第7選區（中壢區）民進黨籍議員王浩宇罷免案，可投票人口為32萬7758人，實際投票人數為9萬2226人，投票率為28.14％，有效票為9萬1710票。

其中同意罷免票數為8萬4582票，佔92.23 ％、不同意罷免票數7128票，佔7.77％、無效票為516票。罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1／4以上，投票結果為通過。

依公職人員選舉罷免法，直轄市議員罷免案投票結果，應由中選會審查，並於投票完畢7日內公告罷免投票結果，中選會將於22日舉行委員會議審查該罷免案投票結果，被罷免人應自公告之日起解除職務，被罷免人4年內不得參加同一公職人員候選人，因此2022年王浩宇不得再參選桃園市議員。

(中時 )