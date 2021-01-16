宅神朱學恒。（圖／取自朱學恒臉書）

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，同意票數已超過門檻，桃園市選委會確定罷免案過關。去年曾送王浩宇「罷免成功」花籃的宅神朱學恒表示，中壢人你們也真棒，他預言花籃的錢沒白花。

朱學恒去年12月29日在臉書上貼出一張照片，王浩宇服務處外放著兩盆花，上面卡片寫道「恭祝罷免成功，快去當兵、抗中保台」，後面署名「朱學恒」敬贈，酸度破表。朱學恒說，他一向很熱心、人又好，每次都鼓勵大家適才適所，希望他可以趕快去追求自己抗中保台的夢想，不要只是敲鍵盤啦。

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案今天投票，晚上6點不到，同意罷免票數已達83,160票。根據公職人員選舉罷免法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上就通過，以罷王案為例，門檻就是8萬1940票，

針對王浩宇被罷免成功，宅神今天在臉書表示，「浩宇你真是太棒了，接下來就是去當兵了，中壢人你們也真棒，預言花籃的錢沒白花（拭淚）。」

網友紛紛讚揚宅神的神預言，「被朱大點名到不死也掉層皮。」、「宅神太神了，早預計會成功。中壢人也太牛了。」、「朱大的花圈超有梗。」、「朱大，是漢子就把雞排交出來。」、「朱大，真是神預言。」

也有網友認為，「中壢人的眼睛是雪亮的。」、「弄到沒人敢挺自己也是不簡單。」、「太了不起，超過81940以上的中壢人，為了王先生去投票，他該為自己感到驕傲嗎？」、「我要買襪子，怎麼跟你購買？」、「恭喜高票當選桃園市民」、「不到兩萬票當選，被八萬多票罷掉可憐吶。」、「夭壽喔！間接幫王浩宇升官。」

浩宇你真是太棒了 接下來就是去當兵了 中壢人你們也真棒 預言花籃的錢沒白花【拭淚】 我是中壢人 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年1月16日 星期六

(中時新聞網)