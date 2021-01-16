民進黨籍桃園市區議員王浩宇罷免案，於今日舉行投票，中選會宣布，根據桃園市選舉委員會開票統計結果，投票結果有效同意票數多於不同意票數，且同意票數8萬4582票已達原選舉區選舉人總數四分之一以上，該罷免案投票結果為通過，中選會將於22日舉行委員會議審查該罷免案投票結果。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法第91條第1項及同法施行細則第51條規定，直轄市議員罷免案投票結果，應由該會審查，並於投票完畢7日內公告罷免投票結果。又依同法第90條規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。

中選會指出，桃園市議會第2屆第7選舉區議員王浩宇罷免案投票人總數為32萬7,758人，投票人數為9萬2,226 人，投票率為28.14％，有效票為9萬1,710票，其中同意罷免票數為8萬4,582票，佔92.23 ％；不同意罷免票數7,128票，佔7.77％，無效票為516票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

中選會說明，依公職人員選舉罷免法第91條第1項、第92條第1項規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務；被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。

(中時 )