桃園市議員王浩宇罷免案確定過關，罷王總部執行長唐平榮表示，罷王行動不分藍綠、不分顏色，而是王浩宇做出錯誤行為，例如將萊克多巴胺比擬成「賽德克巴萊」不倫不類，他相信王浩宇的綠營戰友也看不下去。唐平榮並強調，罷免成功是全體中壢人的榮耀，因為罷王門檻這麼高，王浩宇當初以一萬多票當選議員，罷王總部卻得耗費八個月要努力爭取到超過王浩宇當選五倍以上的贊成罷免票，才能罷免不適格的民代，他希望中央政府及立法院應該要重視這個問題，也希望未來罷免連署程序可以更親民、並且結合科技連署，不要讓選民再這麼辛苦連署。

罷王投票從今天下午四時起開票，到傍晚六點鐘為止，贊成票已經以８萬４千多票，不贊成票則有７千多票，確定突破罷免門檻８萬１千票，但最後結果仍須以中選會公佈為主。

罷免王浩宇案是中壢地方自治以來，首度進行罷免議員投票，但首度罷免就高票過關，引發外界高度矚目。力推罷王案、並曾深入綠營支持者選區爭取支持、揚言罷王沒成功就辭里長的邱仁德里長表示，對於罷王結果成功，他只想講「感謝上帝，這場光榮戰役，我們真的打完了」，他批評王浩宇擔任議員相當失格，甚至曾在前立委丁守中選台北市長時引用不當圖片褻瀆基督教，讓他十分反感。他要感謝所有罷王團隊的志工，因為團隊都沒有選舉經驗，而罷免王浩宇的選區比立委選區還大，唯一有選舉經驗的就是他選過里長，但大家還是成功了，他除了感謝還是感謝。

中壢區信義里里長邱仁德（圖／報系資料照）

邱仁德說，這場「倒宇天光」罷免案，還要感謝老天爺幫忙，他要謝謝國民黨、綠黨、民眾黨、時代力量等協助罷王的成員以及保護藻礁團體等，他要請王浩宇注意，人民是民代的老闆、因此民代要貼近民意，但王浩宇只會帶風向卻並無貼近民意，王浩宇是網路起家，他們只能從網路打回去，雖然一開始很辛苦，在網路戰上吃虧，但太多人鼓勵幫忙，連國民黨立委魯明哲也說他選舉從不落淚，唯有這次罷免案他激動流淚了，可見大家真是辛苦了，他要再次向所有出力者表達感謝。

在王浩宇罷免案過關後，下一個要面對罷免考驗的就是將在二月六日成功的高雄市鳳山議員黃捷。前藍委陳學聖表示，王浩宇是第一位大家罷免成功的不適格民代，今年也可能將成為罷免年，罷免王浩宇的意義在於所有民代從即刻起都要小心，民代只要不貼近民意，甚至背叛民意，就得面對罷免的考驗。陳學聖也不諱言，罷免王浩宇成功， 對於長期在野、氣勢低迷的國民黨也是一劑強心針，對於國民黨目前正在推動的反萊豬連署、以及罷免萊豬綠委，都是種鼓勵。

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(中時新聞網)