桃園市議員王浩宇罷免案通過，成為六都首位被罷免議員，而原先開票進度緩慢，也一度讓綠粉嗨翻，5點不到就不斷放話「不可能會過」、「藍白黃動員能力真廢」，未料5點半過後，同意票數直線上升，綠粉紛紛沉默，遭網友笑翻「綠川粉真的永遠學不乖」。

開票前一小時，由於進度緩慢，PTT政黑版許多綠營支持者紛紛跳出來大肆嘲諷，包括「慘兮兮 票開不出來」、「柯粉10分鐘百推的火力怎又消火了」、「因為都是外地人啊」、「他們就鍵盤的巨人」、「4%不愧是4%，民調冷冰冰，人心暖呼呼」、「4%又再一次證明自己是4%」、「都公關公司在洗而已」、「因為人都在八卦版，不在現場」、「藍白黃合作就是笑話」、「柯韓粉屢戰屢敗」、「KMT浮木要沉了」。

罷王案開票前期進度緩慢，PTT政黑版不少綠營支持者認為不會通過，紛紛留言嘲諷。(圖／PTT)

但不到半小時，隨著人口密集區與藍營票倉的票數不斷開出，王浩宇罷免同意票直線上升，短短半小時增加了4萬票，最終在將近6點時通過罷免門檻。

不少鄉民紛紛留言反嗆綠粉：「綠川粉真的永遠學不乖」、「上次美國大選還沒學到教訓」、「政黑版真的變笑話了」、「綠川粉就是沉不住氣」、「為什麼這麼著急呢」、「朝聖，果然是世界級的政黑版，不會讓我失望」、「可憐哪」、「朝聖2%仔」、「怎麼全都閉嘴了」。

(中時新聞網)