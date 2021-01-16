持修今在Legacy Taipei首辦個唱。（野聲音娛樂提供）

持修今在Legacy Taipei首辦個唱。（野聲音娛樂提供）

持修16日舉辦個人首場演唱會「以結婚為前提」，一開場興奮地說：「回想自己也不過是個愛唱歌的小屁孩，到了這天，真的是非常想不到。」除了邀請魏如萱合唱，老闆張惠妹還提供1400個口罩給每位進場粉絲，並送來持修的幸運數字「69」盒雞塊讓團隊吃飽飽，而師兄BOXING則換上工作人員T恤幫忙。

持修今與魏如萱（waa）合唱〈晚安晚安〉，持修害羞表示：「我讀大學的時候有一陣子晚上睡前都聽這首歌，團隊問我要找女嘉賓的時候，除老闆娘以外，我第一個就想到waa。」下午彩排時他都不敢跟魏如萱看對眼，問持修私下敢看張惠妹？他先開玩笑說：「是她不敢看我。」隨後趕緊澄清沒這回事。

他之前在金曲獎典禮帶著幸運物、要價約12萬的「噴火龍寶可夢閃卡」，果真勇奪金曲新人，今開唱也帶了二張閃卡，分別價值20萬及30萬，「現在收藏的卡全部加起來應該有500萬，我都放在除溼箱裡，如果潮溼它們會捲起來」。

持修拿下金曲獎後工作量大增，睡眠不足導致喉嚨一度出狀況，「醫生說要休息、要睡覺，因為那陣子一天睡大概3到4小時，最高紀錄為了編曲曾連續2天沒睡，好像25歲之後身體走下坡」。他有次跟媽媽外出遭跟拍，結果新聞把媽媽寫成女助理，「我媽很開心，因為助理感覺都很年輕，謝囉」。

(中時 )