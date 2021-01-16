台北市士林區發生94歲高齡母親去世，2名6旬兄妹跟著輕生的案件。現場還留下遺書和100多萬元現金，要給表弟幫忙還債。士林地檢署檢察官今天（16日）上午相驗後，初判母親為心肺衰竭病死，2名子女為輕生，無他殺嫌疑。

警方是於15日傍晚獲報，忠誠路有戶民宅5樓住戶多日不見人影，且陽台隱約有異味傳出，社區里幹事獲報後前往敲門，因許久無人應答，決定請警消破門。

警消破門進入後，先在屋內臥室，發現已氣絕多時冠夫姓的李吳姓老婦，客廳另有1隻死亡的犬隻，廚房有燒過木炭的火爐，接著在陽台內，發現已輕生的兩兄妹，3人均無生命跡象。客廳內留有李男書寫的遺書，以及100多萬現金、首飾，現場勘驗無外力入侵情形，初步排除他殺可能。

警方初步了解，李在遺書中表示母親去年12月25日過世，他們決定要和母親一起離開。另張紙條則寫下金錢用途「希望能幫忙還債」、「要交給表弟」、「10萬元請阿姨給媽媽辦喪事」等。據《中央社》報導，士林地檢署檢察官完成相驗程序確認無他殺嫌疑後，已經開立證明，將3人遺體交由家屬領回辦理後事。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)