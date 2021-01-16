韓國人氣女星「國民妹妹」IU李知恩，是影視歌三棲全能女藝人，她在《加油！純信》首度飾演女主角「李純信」後，即拿下韓國KBS演技大賞新人獎，更與男主角曹政奭同獲頒最佳情侶獎。劇中角色求職碰壁、誤信騙子被詐騙等經歷，宛如IU真實人生翻版。她幼年時因父母債務擔保問題，使得從小必須寄人籬下，飽受冷言冷語霸凌，剛出道時，還慘遭詐騙集團假冒娛樂經紀公司詐騙。

IU在中學時，發現自己對歌唱的熱情，在老師、同學鼓勵下，萌生想當歌手念頭。沒想到，參加數次選拔都遭拒絕，還遇上詐騙集團，但並未澆熄她的熱情，憑著天賦與努力，終於簽約Loen娛樂（後更名Kakao M）成為旗下練習生，10個月後發行首張個人專輯，並跨足演出《夢想起飛Dream High》，受到觀眾喜愛，接著《月之戀人－步步驚心：麗》、《我的大叔》、《德魯納酒店》等戲劇演出，將她演藝生涯推向高峰。

IU曾陷入音樂抄襲事件，儘管人生路布滿荊棘，IU始終以正面樂觀的個性迎擊困難，她曾說「我一直抱持著『有捨就有得，有得就有失』的心態，不管你的身分是什麼，學習善待自己很重要」。《加油！純信》21日起每週一至週五晚間6點中天娛樂台39頻道播出。

《加油！純信》男女主角曹政奭（左）、李知恩（IU）。（中天娛樂台提供）

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