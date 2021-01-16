【現場直播】王浩宇罷免案開票 現場最新畫面｜2021.1.16

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，今(16)日舉行投票，晚間6點多同意票數突破罷免門檻，罷免案確定通過，成為直轄市議員遭罷免首例，王浩宇被罷免成功後，罷王總部歡欣鼓舞，而王浩宇也臉書粉專「我是中壢人」上回應了。對此，出身桃園的資深媒體人黃創夏感嘆，行使民權不分藍綠，別惹中壢人。

王浩宇罷免案總計233個投開票所於下午4點開始開票，晚間6點19分左右，233個投開票所全數開出，結果為同意票8萬4582張、不同意票7128張，廢票516張，總計9萬2226票，估計投票率為28.14％，王浩宇確定被罷免。

對此，黃創夏今在臉書上表示，1977年「中壢事件」！2021年「倒宇天光」！行使民權不認藍綠，別惹中壢人！

網友們也留言回應，「不論如何，這是依法行使的公民權」、「千萬不要小看我們中壢人」、「王浩宇仇恨值太高了，又是深藍選區，連台派也得罪，被他的嘴害的」、「沒那麼複雜啦！只是趕走太監啦」。

此外，針對王浩宇罷免案，中選會宣布，根據桃園市選舉委員會開票統計結果，投票結果有效同意票數多於不同意票數，且同意票數8萬4582票已達原選舉區選舉人總數四分之一以上，該罷免案投票結果為通過，中選會將於22日舉行委員會議審查該罷免案投票結果。

1977年「中壢事件」！ 2021年「倒宇天光」！ 行使民權不認藍綠，別惹中壢人！ 由黃創夏發佈於 2021年1月16日 星期六

(中時新聞網)