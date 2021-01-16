6名溪降高手垂降登仙溪，畫面十分壯觀。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

6名溪降高手垂降登仙溪，畫面十分壯觀。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

6名溪降高手垂降登仙溪，畫面十分壯觀。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

6名溪降高手垂降登仙溪，在冰天雪地義務搜救白姑大山失聯男子。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市陳姓男子單攻白姑大山失聯至今，一支來自北中南的6人溪降高手團隊，10至13日義務投入搜救行動。由於登仙溪屬高落差溪谷，6人垂降1700公尺，中途經歷雪線、懸崖橫渡、荊棘密林攀登及20餘高瀑繩索垂降及深潭泳渡，發揮溪降專業技術，並於冰天雪地中協助搜救失蹤者，令人感佩。

這一支熱心溪降團隊由6人組成，隊員李佳珊(領隊，海外長程溪降探勘專長)、沙兆基(國際CIC組織溪降專業嚮導)、吳承聿(國際CIC組織溪降專業嚮導)、呂忠翰(8000米峰海外遠征登山家)、蔡宗宏(登山嚮導、白水專長)、阮正弘(IRATA L3高空繩索專長)，半數成員受過CIC國際溪降組織專業訓練。

台中市消防局第二大隊長余易祐表示，當時該隊原預定到花蓮玉里旁卓溪鄉清水溪巨龍峽谷3天，後來得知陳男失聯白姑大山，隊員間彼此商量，毅然決然更改路線，轉而協助消防局進行溪降搜索登仙溪，將自身能力經驗與溪谷援救技術貢獻台灣山域與溪谷安全的維護，並實現山友互助精神，令人感佩。

溪降團隊由消防協助背負雪地及溪降技術裝備，繩索分段全長共280米與鐵器岩楔等支點設備及高寒環境使用防寒衣，乾式衣及冰爪，每人背負約20至25公斤，10日早晨搭乘直昇機自司晏池營地(海拔2850m)週邊降落，由白姑大山東南峰(3035m)西邊稜線上吉他營地沿北面登仙溪溪谷水線下降至中橫大勇橋(1300m)，展開4天3夜搜尋行動。

第一晚紮營於失蹤者SOS排字處(共兩處)，做邊坡搜索。第二天紮營於SOS充字(充為失蹤者姓名)出現處瀑布下游，排除墜落瀑底或下攀可能性，惟失蹤者可能涉險沿邊坡繼續下降尋求下山的可能，故搜索登仙溪全段。

由於登仙溪屬高落差溪谷，瀑布多連續需要架繩懸垂或空中繩橋導降，其間經歷零下低溫冰雪岩混和溪谷行進，深夜及早晨皆降雪，營帳外為雪白銀色世界積雪6公分，隊伍每天皆需克服以濕冷衣物及凍寒僵硬的裝備穿越水中環境，需刻意注意失溫及凍傷風險。

此行搜索路線主要為失蹤者在溪谷活動的可能範圍，並集中於海拔2600m失蹤者兩次留下SOS求救排石及過夜遺跡熱區。6人垂降登仙溪落差1700公尺，中途經歷雪線、懸崖橫渡、荊棘密林攀登及20餘高瀑的繩索垂降及深潭泳渡，最高更為80米瀑，需多繩距分段垂降，穿越高聳夾岸連續峽谷及瀑潭。

唯一的女性、領隊李佳珊表示，在搜尋的過程中，他們揣測失蹤者的想法去試，這一條沒有又趕緊換下一條。低溫是他們要克服最大的困難，雖然有準備足夠的裝備，不料卻用的那麼充分，從沒想過台灣有如此的氣候，現場冰雪混合，有幾位隊友都凍傷了。

余易祐指出，溪降團隊第三晚紮營於海拔1950m石洞營地，13日晚間抵達大勇橋溪畔，由台中市消防勤務車接下山，隨即前往薑母鴨店進補禦寒，結束4天3夜冰天雪地的搜救工作。

(中時 )