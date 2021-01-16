香港女星胡杏兒日前接受大陸節目《魯豫有約有一日行》專訪，罕見談起了日本生母，她坦言一直到至今自己也為人母親，還是無法理解媽媽當年拋夫棄女的原因，也透露媽媽因為罹患腦退化症，不太認得人，但她認為這對媽媽來說也是解脫，因為記性太好反而更痛苦。

41歲胡杏兒與圈外人老公李乘德（Phil）結婚5年多，感情恩愛，現在懷有第3胎的她，近日接受大陸節目專訪，罕見談起日本生母。原來胡杏兒的父母在她7歲分開、8歲離婚，她與2個姊姊被父親獨自帶大，「她也是一個命挺苦的人，她現在有了腦退化，不怎麼認得人。」

胡杏兒坦言她現在是個母親，因此更無法理解媽媽當年拋夫棄女的行為，「她很年輕嫁給我爸爸，22歲生了我大姐，26歲時生了我，就3個女兒。我覺得可能當時我們也沒有像現在，有什麼阿姨、保母，都是她自己帶，可能這也折磨她。我現在知道帶孩子是很辛苦的一件事，如果妳真的是全職母親在家裏的話。她可能自己也覺得『我這麼年輕，我怎麼就一輩子都奉獻給我孩子』，她有點不甘心吧，我覺得。」

胡杏兒罕見談生母。(影片自39:37開始)

胡杏兒也說，或許爸爸是不解溫柔的男人，也不懂得去哄媽媽，導致媽媽不開心，找了另一個男人，「當然，我自己會覺得如果我是她，我有3個孩子，我捨不捨得就這樣放棄了？我覺得我不捨得的，但可能對她來說，她很想擺脫這種刻板的生活吧。」也直言對媽媽來說，她失去了與3個女兒的親情。

胡杏兒最後又表示，媽媽如今罹患腦退化症，對媽媽其實是一種解脫，因為「不記得好，記性太好反而更痛苦」。

(中時新聞網)