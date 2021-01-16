教育部今日召開課審大會，決議將在各教育階段，將本土語文、台灣手語納入部定課程。

教育部以新聞稿表示，國小教育階段之本土語文、台灣手語課程，列為部定課程每週1節。

至於國中教育階段的本土語文、台灣手語課程，於7、8年級列為部定課程每週1節；於9年級列為彈性學習課程之選修，由學校調查學生學習意願後開課；另為保障原住民籍學生學習權益，學校應於九年級彈性學習課程開設原住民族語文課程至少每週1節。

教育部提到，高中教育階段本土語文、台灣手語手語課程，列為部定課程2學分；另學校可依照學生學習需求，於校訂課程中規劃4學分供學生選修。

教育部指出，為保障國民中學7、8年級彈性學習課程每週至少3節，大會決議：國民中學七、八年級彈性學習課程每週節數修正為「3-5節」 ，學習總節數修正為「33-35節」。

教育部指出，為鼓勵家長與民間參與本土語文／臺灣手語之推動，大會決議：於總綱「柒、實施要點」、「八、附則」增列「本土語文／臺灣手語除於各學習階段開設部定課程外，學校應鼓勵家長形成學習社群，支持學生於課後學習與應用本土語文／臺灣手語。」

教育部表示，為強化跨部會共同推動本土語文／臺灣手語課程，大會決議：「建議配套措施考量政府相關機構提供經費補助，依照學校需求安排本土語文教學人員與學校教師合作，協助其班級經營和教學策略。」

文化部表示，國家語言發展法的推動，學校教育是重要關鍵，但非唯一環節，各部會及地方機關也將共同投入，包括強化公共服務、營造友善使用環境、加強大眾傳播、獎勵及製作多元出版品與視聽內容，以及補助、獎勵法人及民間推廣等措施。因此，除了文化部之外，各單位都會全力投入資源，共同努力。

(旺報 )