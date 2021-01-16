（20：54更新）總獎金100萬美元（約2871萬台幣）的BWF超級1000泰國羽球公開賽今天進行各組4強賽，「世界球后」戴資穎面對此次的丹麥黑馬布里西費特（Mia Blichfeldt），以21比8、23比21勝出，明天將與西班牙女將馬琳爭冠。

位列頭號種子的戴資穎前3輪都以直落二過關，先後拍落泰國選手班雅帕（Benyapa Aimsaard）、韓國選手金佳恩，挺進8強；昨天碰上女單世界排名第10的李文珊，小戴再度展現「快打旋風」僅用28分鐘就搶下4強門票。

今天4強戰戴資穎碰上丹麥布里西費特，雙姝過去僅有1次交手，小戴在2016年法國公開賽3局大戰中勝出。

生涯第2度交手，開賽戴資穎就展現絕佳狀態，靈活的調動打得對手疲於奔命，在3比2後連拿6分，局中更持續擴大領先優勢來到13比3，僅用12分鐘就輕鬆拿下首局。

次局戴資穎很快取得6比2領先，但小戴出現較多失誤，先讓布里西費特5分首度取得領先，7平後又被對手打出一波6比1攻勢，但小戴努力追趕，在16比20的情況下先化解對手4個局末點，逼成「丟士」，隨後在22比21、自己首個賽末點就成功兌現，搶下冠軍戰門票。

戴資穎明天將與馬琳爭冠，雙姝生涯15度交手，小戴取得9勝6負的對戰優勢，上次交手是在去年的全英公開賽，小戴在3局大戰中逆轉勝出。

(中時 )