民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，今天以8萬4千多票確定通過，被罷免的王浩宇回應，「衷心感謝支持他的朋友」。對於王浩宇的下一步何去何從，各界相當關注。對此，國民黨台北市議員游淑慧爆料，王浩宇前陣子曾經跟許多人提過，想去台北市內湖、南港參選。

中選會指出，桃園市議會第2屆第7選舉區議員王浩宇罷免案投票人總數為32萬7,758人，投票人數為9萬2,226人，投票率為28.14％，有效票為9萬1,710票，其中同意罷免票數為8萬4,582票，佔92.23 ％；不同意罷免票數7,128票，佔7.77％，無效票為516票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

民進黨籍桃園市長鄭文燦回應，行使罷免權是憲法賦予的公民權利，他尊重罷免案的結果。

游淑慧臉書

游淑慧16日透過臉書先是表示，她很謝謝「中壢市民替天行道」，同時，她也踢爆，王浩宇前陣子曾經跟許多人提過，想到台北市內湖、南港區參選，但游淑慧指出，她要王浩宇別小看北市選民，因為「人民的這票是有力量的」。

對於游淑慧說法，網友也紛紛留言表示，「夜路走多了 終於遇到報應了 中壢人的驕傲」、「為民除害中壢鄉親太棒了」、「下一個就是鳳山那個」、「南港內湖肯定歡迎，來者是客，反正是陪榜的」。

(中時新聞網)