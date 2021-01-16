Makiyo今（16日）出席年貨大展澳洲野生鮑魚活動，她透露從小就被媽媽狂餵海鮮，對她說「女生胸部很重要」，成功發育出32E豐滿上圍，也坦言成年後靠著好身材得到不少好處，不過這2年因為想維持在43公斤，努力透過飲食減重，胸部也縮小了一個罩杯。

副業經營有聲有色的Makiyo表示去年沒受到新冠肺炎疫情太多影響，公司業績有穩定成長，至於年終獎金，Makiyo語帶保留說「會包紅包」，也透露正在籌備會員制的明星培育平台，「希望可以給年輕人機會」，她也會加入授課，分享自身經驗，「讓他們知道藝人不是那麼好當」。

前男友羅志祥先前受訪時，為了澄清自己沒有趁歐弟當兵時搶走對方女友，再度提起2人當年那段情，Makiyo對此也大方回應「我不會介意啊，他既然先公開就隨便他，都這麼久以前的事了」，更不忘笑回「我之後會好好的利用消費他」。

至於目前感情狀況，已經單身3年的Makiyo透露前陣子有在命理師的建議下，用冥想的方式列出自己心中理想型的條件，沒想到14天後，還真的遇到符合的對象，讓她緊張喊「都還沒準備好就出現了」，並稱目前還在曖昧中，有好消息會再告訴大家。

(中時 )